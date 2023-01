Sassoli | Mestola | ' i suoi valori e la sua determinazione sono con noi'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Bruxelles, 11 gen. (Adnkronos) - ''E' passato un anno da quando ci ha lasciato David. Da quando abbiamo perso uno di noi: un leader, un amico, un combattente per la giustizia sociale''. Lo ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento europeo Robertaaggiungendo che ''idi democrazia, la sua fede in un mondo giusto, la suaa proteggere i più vulnerabili, risuonano ancora oggi con noi. Grazie Davide''.

La Svolta

Alla nuova Presidente del Parlamento europeo , la maltese Roberta Tedesco Triccasin carica dal 18 gennaio 2022, tornano a rivolgersi esponenti del mondo della non violenza a ... David...Roberta, presidente del Parlamento Europeo, è intervenuta al convegno in svolgimento a Firenze "The ...prima cosa che vorrei fare come è raccogliere l'eredità che ci ha lasciato David. ... Ultimo'ora: Sassoli: Mestola, 'i suoi valori e la sua determinazione ...