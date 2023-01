Sassoli | Malpezzi | ' più grande interprete spirito Ventotene'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Davidci ha lasciato in eredità l'idea di una nuova Europa più unita, solidale, dei diritti. È stato il piùdellodie con la sua capacità di visione rappresenta un patrimonio per la sinistra progressista, democratica e riformista”. Così su Twitter Simona, capogruppo del Pd al Senato.

Agenzia askanews

... quando rivendica che la comunita' Pd e' fatta di 'gente per bene' e quando ricorda David, ... Oltre a lui parlano le capigruppo Debora Serracchiani e Simona, Roberto Speranza di ...... quando rivendica che la comunità Pd è fatta di "gente per bene" e quando ricorda David, ... Oltre a lui parlano le capigruppo Debora Serracchiani e Simona, Roberto Speranza di Articolo ... Pd in piazza contro la manovra. Letta: "Sveliamo gli inganni del ...