Sassoli | Fitto | ' grande italiano al servizio delle istituzioni europee'

Il Manifesto

...l'incontro al quale ha partecipato anche il ministro per gli Affari europei Raffaele. L'...dell'Unione Europea sarà in Italia per il lancio del libro che raccoglie i discorsi di David. ......l'incontro al quale ha partecipato anche il ministro per gli Affari europei Raffaele. L'...dell'Unione Europea sarà in Italia per il lancio del libro che raccoglie i discorsi di David. ... Enrico Letta rivela: «Chiesi a Sassoli di guidare il centrosinistra alle ... Nel prosieguo della conversazione sono state prese in esame tematiche di carattere internazionale, con speciale riferimento all’Europa, al conflitto in Ucraina e alle migrazioni”. “Durante i cordiali ...Attuazione del Pnrr, gestione dei flussi migratori, ripresa economica. E poi i dossier su energia e guerra in Ucraina. A un mese esatto dal Consiglio ...