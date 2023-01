(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Un'Europa aperta e solidale è cresciuta in questi anni anche grazie alla passione e alla determinazione di David. Un progressista, cona cui non mancavano. Il suo esempio, per sempre". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Graziano

Il Sannio Quotidiano

Nella saladella Direzione nazionale del Pd in Via del Nazareno, si è tenuta la ... Graziano, Stefano Graziano, Marianna Madia, Roberto Morassut, Pina Picierno , Debora Serracchiani, ...Al Nazareno, sala, le parole risuonate di più sono state proprio "rischiamo la liquidazione"... Insomma, i proponenti del confronto di ieri (Verini, Ceccanti, Serracchiani,, Madia, ... Sassoli: Delrio, ‘visione e strategia con sogni e speranze’ “ Democratica risulta la parola più comprensiva per descrivere la nostra identità, nessun’altra sostitutiva o aggiuntiva potrebbe descriverla meglio”. È la tesi promossa dal costituzionalista Stefano ...Roma, 21 dic (Adnkronos) - Domani 22 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30, si terrà nella sala Sassoli della Direzione nazionale del Pd la presentazione del documento 'Per una vera fase costituente: ricos ...