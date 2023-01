Sarah Altobello | retroscena su Soleil | parla il manager innamorato che spara a zero su Tavassi “arrogante!”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tony Toscano non è semplicemente ildi, attuale concorrente del GF Vip. L’uomo è per la Vippona un punto di riferimento importante. A Novella 2000 ilha ribadito di esseredie di tenerci molto a lei e spera che un giornopossa diventare la sua compagna di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.