Santa Marinella | avviati i lavori di messa in sicurezza dei pini a piazza Trieste

TerzoBinario.it

Un fine settimana all'insegna della ginnastica ritmica, quello appena trascorso presso il Palazzetto dello Sport di. Si è infatti svolto il Campionato Nazionale d'Insieme di Specialità con l'organizzazione tecnica di ASI e Confsport, ultima gara del 2022. Durante l'intero anno sono state circa 4.000 ..., Tidei: 'Un successo le varianti urbanistiche di rigenerazione urbana' - riceviamo e pubblichiamo: 'Le varianti urbanistiche per la rigenerazione urbana asono state un ... Messa in sicurezza e salvaguardia dei pini in piazza Trieste a Santa Marinella • Terzo Binario News Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“Come promesso, dopo oltre 10 anni di indifferenza, questa amministrazione ha avviato i lavori di messa in sicurezza e salvaguardia dell’apparato radicale degli alberi di pino nella caratteristica Pia ...