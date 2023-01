Sanremo | finalmente il festival si libera delle mascherine Tutto pronto | ecco cosa ci attende

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)2023, proibitivo per molti per i costi, più accessibile per tutti, rispetto agli altri anni, in materia di misure anti-Covid. Così, mentre siche lunedì mattina alle 9 aprano gli sportelli virtuali per le richieste di prenotazione per gli abbonamenti di platea e galleriacinque serate del 73esimo(in programma dal 7 all’11 febbraio), dall’Agi, tra gli altri, si apprende che gli abbonamenti (fino ad un massimo di 2 a richiedente) si potranno prenotare soltanto on-line: al prezzo di 1.290 euro per le cinque serate in platea. E di 672 euro per la galleria. Decisamente più abbordabile l’ingresso all’Ariston in materia di disposizioni sanitarie:la kermesse si affranca dalle2023,...