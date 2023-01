Sanremo 2023 | scandalo dei prezzi dei biglietti | “Si parte dai 700 fino”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Si sa che il Festival diè una macchina che deve funzionare perfettamente, motivo per cui davanti ai costi altissimi per realizzare l’evento devono esserci inevitabilmente entrate ancora più elevate. Una delle fonti di guadagno della competizione è naturalmente il prezzo deiper seguire lo show direttamente nel prestigioso palco dell’Ariston. In queste ore sono emerse le prime cifre, le quali sarebbero leggermente più alte di quelle degli scorsi anni.: quanto costano i? Le aspettative intorno asono altissime visto il cast presentato in questi giorni. Dalla conduzione ai big,a passare per gli ospiti, la sensazione è quella di un Festival indimenticabile. Per tale motivo i ...

Non è interessato a condurre, a entrare in politica o diventare un volto della televisione, anche se amerebbe scrivere per il "Visual", a lui interessa la musica, esserci. Lo raggiunge sotto ...Ma il tema di discussione non è solo legato alla settimana di; questoparte nel segno 'di forti investimenti editoriali per la tv Mediaset. Tutte le reti hanno già ripreso la ...Ci sono tante notizie fresche per quanto riguarda la programmazione delle reti di Pier Silvio Berlusconi nei prossimi mesi ...Mathieu van der Poel ha annunciato oggi a grandi linee il calendario di corse su strada che vuole affrontare in questo 2023. Oggi infatti la Alpecin Deceuninck ha organizzato un giorno riservato ai me ...