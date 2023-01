Sanremo 2023 | quanto costano i biglietti e dove acquistarli | tutte le info

Adnkronos

VEDI ANCHE: regolamento, date e cantanti in gara Gli indimenticabili super ospiti di: la doppia partecipazione di Madonna Impossibile negarlo: la presenza di Madonna al Festival ...Redazione Sorrisi Chi vuole assistere dal vivo a una serata del Festival di, in programma dal 7 all'11 febbraio, può iniziare a segnarsi questa data: lunedì 16 gennaio. Dalle ore 9.00 alle ore 14.00, infatti, saranno aperte le richieste di prenotazione per ... Sanremo 2023, Festival torna libero da mascherine e omaggia Raffaella Carrà Quote Sanremo 2023. I nomi dei favoriti alla vittoria del Festival della canzone italiana sono 2 o 3. Ma attenzione alle sorprese del voto.Dai Queen a Elton John, da Britney Spears a Dua Lipa: tanti i super ospiti internazionali che si sono esibiti al Festival di Sanremo.