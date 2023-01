Sanremo 2023 | Mediaset sfida il Festival con i suoi programma di punta

Adnkronos

Mediaset sfida il Festival diL'azienda di Cologno Monzese procederà in una contro programmazione sfidando uno degli eventi televisivi più visti e seguiti del palinsesto italiano. Con una ...Prepariamoci a una guerra degli ascolti tra il festival die le reti Mediaset. Dopo anni di tregua in cui i concorrenti della Rai sospendevano la ...ha infatti appena annunciato che nel"... Sanremo 2023, Festival torna libero da mascherine e omaggia Raffaella Carrà Genova - È partito un 2023 di forti investimenti editoriali per la tv Mediaset. Tutte le reti hanno già ripreso la programmazione a pieno regime e proseguiranno senza interruzioni sino a fine stagione ...Spettacoli-Eventi: Sanremo, 10 gennaio 2023 - Il Picentia Short Film Festival lancia il nuovo marchio-evento “Replay”, un contenitore di musica e spe..