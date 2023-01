Sanitari aggrediti | interviene il ministro Schillaci | “Inammissibile”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Continua ad aumentare il numero deisul posto di lavoro. Il fenomeno fotografa una realtà atroce che vede parte della popolazione agire senza scrupoli ed esercitare violenza contro medici e infermieri che non si sentono più al sicuro mentre svolgono le loro funzioni. Violenze contro medici e infermieri,annuncia misure In ordine di tempo, l’ultima vittima della cattiveria umana è stata una giovane guardia medica a Udine. Ma, anche durante le festività natalizie, sono stati denunciati svariati casi di aggressioni al personale del 118 e nei pronto soccorso. Il 6 gennaio 2023, un infermiere è stato brutalmente picchiato al Centro di salute mentale di via Gambini di Trieste da un utente che chiedeva di attendere il passaggio di consegne prima di parlare con gli operatori. Il 2 gennaio, invece, a essere assaliti ...

Agenzia ANSA

Medici, la denuncia della collega Giada Aveni La sua collega Giada Aveni , 31 anni, di ... La violenza contro i professionistiè intollerabile e va condannata fermamente. Massima ...Con questo obiettivo siamo impegnati affinché tutti gli strumenti a disposizione siano utilizzati in modo efficace per permettere a tutti gli operatori e professionistidi svolgere il ... Sanitari aggrediti, il ministro Schillaci annuncia misure Il ministro della Salute Orazio Schillaci annuncia misure per contrastare il costante incremento del numero di sanitari aggrediti in Italia.Sono ormai all’ordine del giorno le aggressioni che si verificano negli ospedali di tutta Italia ai danni di medici, infermieri e operatori sanitari. Un fenomeno in crescita e sempre più insopportabil ...