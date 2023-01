San Siro | stop al progetto del nuovo stadio? Inter e Milan ripensano a Sesto

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) IlSanè sempre di più una corsa a ostacoli. E il futuro non è per niente scontato, anzi:rischiano di vedere naufragare il'Cattedrale'. Dopo l'ok del Consiglio ...

Per Vittorio Sgarbi "non si tocca". Lo ha detto più volte e adesso, con l'imminente Giunta comunale chiamata a pronunciarsi per far partire il progetto esecutivo di Milan e Inter, il Sottosegretario alla Cultura ...La situazione è dunque paradossale: Milano, regina d'Europa grazie ai trofei europei di Milan e Inter, è cenerentola perché queste due grandi società devono convivere all'interno di. Regina ...Proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Pioli si gioca con i granata un posto nei quarti contro la vincente di Fiorentina-Sampdoria ...Crociati in vantaggio con Juric, rimontati allo scadere dei 90' e sconfitti ai supplementari. Nerazzurri ai quarti ...