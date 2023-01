San Siro | il vincolo di Sgarbi obbliga Inter e Milan a dire la verità sullo stadio

Il Fatto Quotidiano

Dopo "Skriniar sei il nostro capitano. Sei padrone di Milano. Resta con noi", ieri è stata la volta di "Skriniar: resta a Milano. Sei il nostro capitano". Gli striscioni della Curva Nord al difensore ...Tra pochissimo, nel gelo di, Milan e Torino si affronteranno per decretare in una partita secca il passaggio ai quarti della Coppa Italia. Il trofeo vede le squadre contendenti esserne state ambedue vincenti per 5 volte,... Gianluigi Buffon, i cori dei tifosi dell’Inter a San Siro contro il portiere del Parma: “Dacci le… Sarà il Torino il prossimo avversario del Milan, che questa sera ospiterà i granata nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Pierre Kalulu ha pubblicato una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...