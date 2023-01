San Gregorio Magno | imprenditore accusato di emissione di fatture false | in aula i testi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati sentiti dinanzi al giudice della Prima Sezione penale del Tribunale di Salerno, Mariella Montefusco, i duedella difesa per il processo che nel 2019 fece finire in tribunale un commercialista, un consulente fiscale e quattro imprenditori residenti nei comuni di Altavilla Silentina,, Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano, accusati a vario titolo, di dichiarazione fraudolenta mediate l’difiscali attestanti operazioni inesistenti. Dei sei imputati, quattro optarono per la celebrazione del rito abbreviato mentre i restanti due, l’di Sandifeso dall’avvocato cassazionista Vincenzo Morriello, e undi Altavilla ...

iLMeteo.it

Studente liceale, c'è una lapide nella piazzettache lo ricorda, conobbe i reduci riminesi ... Si fece tre mesi e mezzo aGiovanni in Monte". Quando decise di abbandonare la politica attiva ...La scorsa estate, durante la Conferenza Stampa di presentazione del Cartellone degli eventi a Piano, era stata annunciata, dalla Fondazione del Teatro Valle dei Templi (da non confondere con la Fondazione Teatro Pirandello ndr), la creazione di una seconda location nel cuore dell'area ... Meteo San Gregorio di Catania : oggi sereno, Giovedì 12 nubi sparse Automobilisti letteralmente prigionieri di un imbuto stradale. CATANIA. Una coda di automobili lunga chilometri che da ben prima dell’imbocco per lo svincolo di Acireale arriva sino al casello di San ...Meteo per Mercoledì 11 Gennaio 2023, San Gregorio di Catania. Si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo, temperatura minima 8°C, massima 13°C ...