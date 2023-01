San Donato Milanese | Aler avvierà una serie di lavori di riqualificazione presso gli stabili di via Jannozzi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Gli interventi, che coinvolgeranno i civici dal 30 al 36, prevedranno in prima istanza la rimozione dell’amianto dai tetti

Fanpage.it

Un esterno lineare color panna e una torre ascensori rossa che si staglia sulla facciata caratterizzano la struttura del Gruppoche è stata inaugurata ufficialmente ieri, martedì 10 ...Sono parole che risuonano nel nostro cuore da quando, l'08 giugno 2022, DomOgliari è stato nominato dal Papa, Abate diPaolo Fuori le Mura. Con questa decisione, la comunità monastica di ... Non mi sentivo di diventare mamma: la verità della ragazza che ha abbandonato il figlio a San Donato A Medicina democratica non va giù che a proporsi come assessore alla Sanità sia qualcuno con ruoli di prestigio nel settore privato. E boccia "la punta di diamante" dello schieramento del candidato di ...Policlinico di Ponte San Pietro. Inaugurata la nuova ala da ottomila metri quadrati. Gilda Gastaldi: «L’ospedale è anche un luogo di speranza». Galli: «Mai fermati nemmeno durante la pandemia». Effici ...