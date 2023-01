Sampdoria | Gazzetta | OakTree arriva in soccorso | pronti 35 milioni

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lacerca liquidità e sono in arrivo buone notizie. Secondo ladello Sport, Banca Sistema, appoggiata dal fondo californiano, sta valutando di concedere le risorse richieste (35circa) in cambio del 99 per cento del capitale azionario a garanzia. Un assist per la famiglia Ferrero che avrebbe poi tra i diciotto ed i ventiquattro mesi per restituire il prestito. L’operazione, è la speranza della società, potrebbe andare in porto prima della terza convocazione dell’assemblea degli azionisti, prevista venerdì 20 gennaio. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale Ladello Sport. tutte le notizie di lammersthorsby Leggi i commenti Calcio: tutte le ...6 Una delle principali preoccupazioni dei tifosi dellaè che Massimo Ferrero possa reperire le risorse per riprendere in mano la società. Una ... La notizia viene rilanciata da La... Samp-Napoli, le pagelle: Osimhen sempre più leader, 7. Rincon leggerezza da 4,5 Massimo Ferrero potrebbe ricevere un aiuto importante e decisivo per quanto riguardo il capitolo cessione della Sampdoria. Dopo settimane di incertezza, l’affannosa ricerca di liquidità da parte della ...Kim Napoli Juventus. Kim vuole esserci per Napoli-Juventus, filtra ottimismo riguardo la sua presenza. Dopo essere uscito in via precauzionale nella partita giocata a Genova con la Sampdoria, il difen ...