Sampdoria | Ferrero ha trovato i soldi? Un fondo USA in soccorso al Viperetta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Una delle principali preoccupazioni dei tifosi dellaè che Massimopossa reperire le risorse per riprendere in mano...

A questa domanda risponde Gianluca Vidal , trustee incaricato della vendita della società ed ex braccio destro di: 'Attorno allasi sono manifestati diversi soggetti potenzialmente ...Le banche in soccorso della famiglia(e della). Dopo settimane di incertezza, l'affannosa ricerca di liquidità da parte della proprietà blucerchiata per mettere in sicurezza i conti del club potrebbe andare a buon fine. ...Il CdA della Sampdoria pensa alle dimissioni: Lanna, Romei, Panconi e Bosco si sentono accerchiati e schiacciati dalla ...Nel giorno in cui è andata deserta anche la seconda convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti per l’aumento di capitale, arriva una decisa presa di posizione del Cda Ormai da giorni La ...