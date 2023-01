Salvini | Scendono prezzi carburanti | speculatori e furbetti avranno vita difficile

Adnkronos

La premier: "Convinta della scelta fatta. Accise valgono 10 miliardi l'anno, sarebbero costate troppe rinunce in finanziaria".: "Prezzi, speculatori avranno vita difficile" "Il taglio delle accise costa un miliardo al mese, dunque 10 miliardi l'anno. Invece di spalmare 10 miliardi, noi abbiamo deciso di ... Prezzo benzina, Meloni: "Giusto aiutare deboli e non tagliare accise" Al self a 1,819 euro al litro. Staffetta, in autostrada a 1,911 euro. Servito oltre i 2 euro. Salvini ha annunciato che nelle prossime ore il Cdm valuterà un possibile intervento 'contro le speculazio ...Il Codacons stima una maggiore spesa su base annua di circa 214 euro ad automobilista. L'associazione dei gestori replica: 'Il governo si rifugia nella caccia alle streghe'. Salvini: 'Domani in cdm va ...