Saluto e stretta di mano | ma è un passaggio di coca | nei guai 48enne di Rogno

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023). Sembrava un normaletra due conoscenti all’esterno di un bar di Pian Camuno, ma in realtà ladinascondeva undiina. Il gesto non è sfuggito ai carabinieri di Breno che, dopo aver assistito alla scena, hanno fermato un tunisino di 48 anni residente a, già noto alle forze dell’ordine. I militari del nucleo operativo stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio in supporto ad altre pattuglie in uniforme dell’Arma: giunti davanti all’esercizio commerciale hanno notato che lo straniero si stava salutando con un secondo soggetto. I due si sono scambiati repentinamente qualcosa e poi si sono allontanati. I carabinieri hanno identificato i due e li hanno perquisiti. Il tunisino è stato trovato in possesso di quasi ...