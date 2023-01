(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Prosegue la trasferta giapponese delladelfemminile dicon gli sci. Lesi trasferiscono infatti dall’Hokkaido al più meridionale Honsh?, dove affronteranno la consueta tappa del Monte Zao, nei pressi della città di Yamagata. Lo Za? jampu-dai, impianto eretto nel lontano 1978 e, ovviamente, ristrutturato più volte nel corso degli anni, ha la particolarità di essere uno dei trampolini su cui si è disputato il maggior numero di gare valevoli per il massimo circuito. La località della regione del T?hoku non è stata presente in calendario solo nell’ultimo biennio a causa delle problematiche generatedi Covid-19, dinamica che le ha “fatto perdere terreno” rispetto ad altri contesti che nel frattempo hanno continuato a ...

OA Sport

Tra questi, le immagini della mostra fanno da contrappunto e daulteriore: alla materialità ... il mix stesso di capi d'archivio e capi di oggi esprime quella capacità di giocarela moda e ...Dopo soli 6 chilometri, l'Audi RS Q e - tron E2 del pilota spagnolo Carlos Sainz " in garail navigatore Lucas Cruz " si è ribaltata in seguito a unsu una duna, atterrando di muso nella ... Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zao 2023. Le ragazze volanti riabbracciano un trampolino "esiliato" dalla pandemia In poche parole, dal "modello Caserta" alla "vertenza Caserta", è questo il "salto indietro" di Terra di Lavoro evidenziato ... dimissioni del predecessore Matteo Coppola, e riconfermata con il 96% ...Dall'Inghilterra il racconto delle ore che hanno preceduto la firma del portoghese per l'Al-Nassr: l'ex Juve era vicino ad un'altra società ...