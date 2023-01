“Salta tutto” GF Vip | niente da fare | la decisione rattrista il pubblico | è polemica

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Insieme avevano fatto sognare milioni di spettatori, sotto lo sguardo di Barbara D’Urso. Era il GF 16 e ne è passato di tempo. Nel frattempo in questi anni il reality è passato prima nelle mani di Ilary Blasi poi, dopo, di Alfonso Signorini. Èta l’ospitata di Martina Nasoni per Daniele Dal Moro al GF Vip 7. Perché però? Sono stati una coppia per davvero poco tempo, ma il loro rapporto si è subito trasformato in una amicizia solida e profonda. Infatti, qualche giorno fa, Daniele Dal Moro aveva scritto il nome dell’amica nonché ex compagna di reality su un vetro. Il supporto di Martina Nasoni sarebbe stato rilevante, per lui, al GF Vip 7. GF Vip,sulla mancata sopresa per Daniele Dal Moro “Giusto per essere chiari. Visto che mi stanno arrivando tanti messaggi in cui mi chiedete di andare auna sorpresa a ...