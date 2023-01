Salernitana | si lavora a un doppio scambio con il Verona

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lae ilstannondo a undi prestiti: le due società si sarebbero già incontrate per gettare le basi Lae ilstannondo a undi prestiti: le due società si sarebbero già incontrate per gettare le basi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Djuric e Verdi potrebbero tornare in granata e a fare il percorso inverso sarebbero Valencia e Botheim. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sportitalia

...!1) CALCIOMERCATO SERIE A - Il Milanper Noah Raveyre, portiere classe 2005 del Saint - Etienne. La Fiorentina vuole rinnovare il contratto di Amrabat sino al 2027. Laguarda in ...alla Fondazione Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del ... Il 2 ottobre scorso l'esordio in A in Sassuolo -FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto ... Salernitana, si lavora per rinforzare la difesa: sul taccuino c'è Izzo Per il classe 1992 si tratterebbe di un ritorno in granata dopo la salvezza conquistata la scorsa stagione Come riportato da Sky Sport, la Salernitana sta cercando di chiudere un’operazione con l’Hell ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...