Salernitana | agente Ochoa | “Sta vivendo a pieno questa esperienza Anni fa fu vicino al Napoli”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’del portiere dellaGuillermo, Joerge Berlanga, nel corso di un’intervista rilasciata al portale ‘Marca Claro’, ha commentato le prime apparizioni del suo assistito nel campionato di Serie A: “E’ molto felice di essere arrivato in Italia e vuole continuare a stupire tutti, impegnandosi nel lavoro quotidiano e godendosi la Serie A. Lui ha sempre amato l’Italia e sta. In passato è statoall’approdo in un altro club italiano ed abbiamo avuto diversi approcci con altre squadre. Il primo a manifestare il proprio interesse è stato ildi Carlo Ancelotti. Avevamo un accordo verbale, ma il presidente dello Standard Liegi decise di bloccare tutto”. SportFace.

