Sale il budget per i collaboratori di Palazzo Chigi. Ma i ministri senza portafogli sono di più (e ci sono due vicepremier)

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Non un euro in più per lo stipendio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei, ma finanziamenti per aumentare numero di impiegati ed emolumenti per il personale che affianca i sottosegretari alla presidenza del Consiglio e idi cui sopra (che non hannoproprio). È la novità che si legge nel bilancio previsionale 2023 die che supera, in questa voce di spesa, ilprevisto dal governo di Mario Draghi. Tre i capitoli coinvolti: Trattamento economico fondamentale del personale non proveniente da pubblica amministrazione degli uffici di diretta collaborazione del presidente, degli eventuali vicepresidenti e del Sottosegretario di Stato, segretario del Consiglio dei ...