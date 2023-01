Russia | nuovo cambio al comando delle operazioni di guerra | saranno affidate a Valery Gerasimov

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il capo di Stato maggiore russoviene affidato da oggi, 11 gennaio, ilforze russe impegnate «nell’operazione speciale» in Ucraina. Ad annunciarlo è il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, citato da Interfax e Tass. La decisione del Cremlino – fanno sapere i funzionari russi – è stata presa a fronte della «espansionedimensioni dei compiti» e della necessità di un «più stretto coordinamento» tra tutte le forze interessate nell’operazione voluta da Vladimir Putin., precisa Mosca, sarà affiancato da tre vice: il generale Serghei Surovikin, finora comandante, per le forze aerospaziali, Oleg Salyukov per l’esercito di terra e Alexey Kim. Ieri, martedì 10 gennaio, le agenzie di stampa ...

