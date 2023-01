Rugby | Italia A | i convocati per la sfida con la Romania

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sabato 21 gennaio l’A scenderà in campo a Viadana contro la, in un test interessante per vedere diversi giovani all’opera in campo internazionale e un paio di giocatori che hanno nel mirino il prossimo Sei Nazioni 2023. Alessandro Troncon, infatti, ha annunciato iper la partita e tra loro risultano anche Pierre Bruno, Matteo Minozzi, Giovanni Pettinelli, Giacomo Da Re, Marco Manfredi, Andrea Zambonin e Mirco Spagnolo, tutti inseriti anche nel gruppone diper il primo raduno della nazionale maggiore in vista del torneo che inizierà a febbraio. “Quello di Viadana sarà un appuntamento importante. In un 2023 pieno di impegni internazionali, l’ampliamento della base a disposizione della Nazionale Maggiore resta un aspetto fondamentale, anche in vista dellaWorld ...

OnRugby

...fasi finali del Circuito TPRA e un'esibizione con alcuni dei migliori giocatori Under 18 d'. ... oltre al torneo Top PadelEvents, con la partecipazione di campioni di basket,e volley quali, ......coppaa 7. Speriamo che il nuovo anno ci possa far ritrovare quelle partite ufficiali che tanto ci stanno mancando. Lo speriamo perché ad oggi il Tomaselli non è ancora omologato per il... Rugby - Italia A: i convocati per la partita con la Romania Sabato 21 gennaio l’Italia A scenderà in campo a Viadana contro la Romania, in un test interessante per vedere diversi giovani all’opera in campo internazionale e un paio di giocatori che hanno nel mi ...Mentre la serie A è ancora in pausa, ad animare il weekend ci penseranno la formazione under17 e la squadra cadetta. Alle 11.30 i giovani kiwi ospiteranno i pari età del Piacenza per il campionato éli ...