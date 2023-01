Rugby | i convocati dell’Italia A per il match contro la Romania A del 21 gennaio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sabato 21alle ore 14.00 allo Stadio Zaffanella di Viadana l’Italia A diaffronterà laA: Alessandro Troncon, capo allenatore della selezione azzurra, ha diramato la lista dei 30per il raduno in preparazione delInternazionale. Si tratta del primo appuntamento ufficiale del 2023 per l’Italia A, che affronterà laA un giorno prima dell’inizio del raduno della Nazionale italiana, previsto da domenica 22a Verona: sette giocatori dopo ilraggiungeranno la squadra guidata da Kieran Crowley per iniziare la preparazione verso il Sei Nazioni 2023. Così Alessandro Troncon al sito federale: “Quello di Viadana sarà il nostro primo appuntamento del 2023. L’ampliamento della base a disposizione della ...

dell'Italia per il primo raduno del Sei Nazioni 2023 Piloni Pietro CECCARELLI (Brive, 24 caps) Simone FERRARI (Benetton, 40 caps) Danilo FISCHETTI (London Irish, 25 caps) Matteo ......la lista dei giocatoriper il raduno in vista del prossimo Sei Nazioni. Saranno 34 gli elementi a disposizione: Piloni Pietro CECCARELLI (Brive, 24 caps) Simone FERRARI (Benetton, 40 caps) Danilo ... Rugby - Italia A: i convocati per la partita con la Romania Sabato 21 gennaio alle ore 14.00 allo Stadio Zaffanella di Viadana l'Italia A di rugby affronterà la Romania A: Alessandro Troncon, capo allenatore della selezione azzurra, ha diramato la lista dei 30 ...