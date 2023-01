Rugby | Francia | Townsend nello staff tecnico dopo i Mondiali

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Continua a muoversi lo scacchiere delle panchine ovali a pochi mesi dallaWorld Cup 2023 che andrà in scena inil prossimo autunno. Questa volta, però, nessuna rivoluzione prima dell’appuntamento iridato, ma una scelta ufficiosa che vedrà larinforzarsi. Secondo quanto riporta Midi Olympique, infatti,la Coppa del Mondo il ct della Scozia Gregordovrebbe dire addio ai britannici e diventare l’allenatore specializzato nell’attacco delladi Fabien Galthié. I transalpini sono già i favoriti per il prossimo Sei Nazioni e per laWorld Cup, ma la FFR vuole evidentemente far crescere ancora di più la nazionale nel futuro. Gregor Peter John ...

OA Sport

