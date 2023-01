Ruffini | Dal Verme | Alesse | la nuova mappa delle Agenzie fiscali

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Cambiamento solo in parte per i verticiitaliane. A capo del Fisco rimane Ernesto Maria. Avvocato e già numero uno di Equitalia nel 2015,è al timone dell’AgenziaEntrate-Riscossione dal 31 gennaio 2020. Incarico ricoperto anche tra il 2017 e il 2018. Alessandra Dal, storico dirigente della Ragioneria dello Stato, è confermata alla direzione dell’Agenzia del Demanio (l’ex Catasto). Incarico che le è conferito per la prima volta nel 2021 dal Governo di Mario Draghi. Unico avvicendamento all’AgenziaDogane e Monopoli, dove Marcello Minenna lascia il posto a Roberto. Quest’ultimo da qualche settimana è capo di Gabinetto del ministero del Sud. L'articolo proviene da ...

Il Sole 24 ORE

