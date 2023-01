Rose Bertram e il flirt con Mbappé | 'Basta! Danni enormi alla mia famiglia' FOTO

Corriere dello Sport

Dopo i rumors diventati inevitabilmente virali sulla sua liason con Kylian Mbappé, Rose Bertam, la storica ex di Van der Wiel, ha sbottato sui social per smentire il flirt e lamentarsi dei danni che sta subendo. 'Normalmente non rispondo a pettegolezzi. Le bugie su di me hanno causato danni enormi alla mia famiglia.' Rose Bertram e Kylian Mbappé: il gossip è esploso dopo che la modella belga e l'attaccante di Psg e Francia sarebbero stati avvistati negli stessi locali di New York in atteggiamenti confidenziali.