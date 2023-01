Romeo e Giulietta | parla il figlio di Franco Zeffirelli | «Imbarazzante denunciare 55 anni dopo»

Biccy

L'addio alla produzione di Alfaha senza dubbio lasciato un vuoto nella gamma del Biscione. L'arrivo di Tonale ha in parte colmato quel gap ma tra il SUV e la compatta ci sono comunque differenze che non hanno ancora ...È come. È un film sull'amore, sul sacrificio e sulla mortalità. L'amore si misura con il sacrificio ". Leggi anche la trilogia di Roe: tutto sui romanzi di Daninseries Il ... Romeo e Giulietta nella bufera: gli attori fanno causa per 500 milioni Sono 10 luoghi speciali immersi nella natura, dove si può ancora gustare la cucina tipica e fare belle passeggiate con un panorama mozzafiato ...Un capolavoro della musica sacra dà il La alla Stagione concertistica 2023 del Teatro Lirico di Cagliari. Appuntamento il 14 gennaio alle 19 e poi domenica alle 17 nel segno di Rossini con La Petite M ...