Roma | Zazzaroni | «Shomurodov? Mourinho manco lo conosceva»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le parole di Ivansull’acquisto di Eldorda parte delladi. Tutti i dettagli Ivan, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport è tornato sull’operazione che ha portato Eldoralla. PAROLE – «Una precisazione dopo aver ascoltato domenica l’ottimo Compagnoni di Sky affermare che ‘è stato fortemente voluto da’:lo, né ricordava di averlo affrontato in coppa. L’ha preso Pinto dal Genoa nel periodo in cui l’uzbeko era un “buon prospetto” (non gliene faccio una colpa) pagandolo 17,5 milioni (1,5 per il prestito e 16 per il cartellino)». L'articolo proviene da Calcio News 24.