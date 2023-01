Roma | un dirigente dice addio e si accasa alla Juve

Corriere dello Sport

Grazie al lavoro suo e del suo team l'Olimpico è stato sold out per 18 gare di fila e per laè, senza dubbio, una perdita di valore. Monguzzi si è dimesso e andrà a lavorare alla Juventus del ...... l a delegata alle politiche culturali della Regione Puglia, Grazia Di Bari e l'assessore alla Cultura diCapitale, Miguel Gotor. Il Protocollo d'intesa è stato presentato dalladell'... Roma, un dirigente lascia e va alla Juventus: ecco chi è Difficoltà per le cessioni La Roma e il Torino continuano a trattare per il trasferimento di Shomurodov. L’attaccante ha già dato il suo gradimento alla società granata, ma tra i due club al momento n ...Hanno dato fuoco ai materassi per protesta. Ma la loro azione dimostrativa non ha certo avuto buon esito. 4 ragazzi intossicati, di cui due in codice rosso, e 3 agenti della polizia penitenziaria che ...