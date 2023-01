Roma | secondo blitz in pochi giorni per contrastare lo spaccio a Tor Bella Monaca

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Continua l’azione dei Carabinieri nel quadrante di Tor, dove a distanza diè stata messa in piedi una nuova retata perlonel quartiere e soprattutto all’interno della case popolari. Anche in questa nuova occasione, i militari dell’Arma hanno scovato riserve di droga dentro i locali popolari, soldi sporchi derivati dall’attività di narcotraffico locale e armi, queste al fine di mantenere il controllo della zona nel quadrante diEst. Nuovodelle Forze dell’Ordine nel “ferro di cavallo” diQuesta mattina, i Carabinieri della Stazione diTorhanno svolto un nuovo controllo straordinario nel quartiere alla ...

Sky Sport

... e invece succede nella Capitale, dove,dati risalenti a febbraio 2022 dati da Stefano Brinchi, presidente e amministratore delegato diServizi per la Mobilità, si sono immatricolate 1,...Archiviato il pareggio contro il Milan, lafa il suo esordio in Coppa Italia ospitando, domani sera all'Olimpico, il Genoa. Lagli esperti Sisal, è favoritissima a 1,45 rispetto al 7,50 del Genoa mentre si scende a 4,25 per il pareggio. Capitolini avanti anche nel passaggio turno dato a 1,20 contro il 4,50 del ... Milan-Roma 2-2, le pagelle Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ripresa anche da TuttoMercatoWeb.com, al Bologna sarebbero stati proposti due attaccanti: Milan Djuric dell'Hellas Verona ed ...ROMA (ITALPRESS) – A novembre, secondo i dati della Banca d’Italia, i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del… Leggi ...