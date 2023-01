Roma | rapine e furti a Termini | 6 arresti in poche ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) I Carabinieri del Gruppohanno arrestato sei persone inore, grazie a un piano strategico pianificato dal Comando Provinciale per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto Bruno Frattasi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Gli interventi dei Carabinieri I Carabinieri del NucleoScalohanno arrestato un 26enne algerino, senza fissa dimora, che a seguito di un controllo in piazza dei Cinquecento, in esito ad accertamenti alla banca dati delle forze dell’ordine e presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di, è risultato aver fatto reingresso illegale nel territorio nazionale senza la prevista autorizzazione del ...