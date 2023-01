Roma | muore di meningite a 27 anni dopo essere stata dimessa da tre ospedali | “Le hanno detto che esagerava”

TGCOM

La Procura diha aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti per omicidio colposo . ... Leggi anche 'Me l'hanno ucciso in ospedale', bimbo di 4 anniper un batterio: l'accusa di ...Erano le 14 di ieri quando sono state staccate le macchine ed è stata decretata la morte di Valeria Fioravanti , 27 anni, un'impiegata di Aeroporti di, che ha lasciato una bambina di 13 mesi. ... Roma, muore a 27 anni per meningite | L'accusa dei famigliari: "Cacciata dall'ospedale perché esagerava" | Pm indaga per omicidio colposo Uccisa da una meningite batterica. Una tragedia consumatasi dopo ben 7 accessi in ospedale e dopo essere stata visitata in 4 diverse strutture sanitarie della capitale. Dopo la denuncia di Repubblica, ...Tragedia al Santobono per la morte di Elena Cella, bambina napoletana di 3 anni e mezzo, avvenuta nel pomeriggio di ieri. Sul decesso è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Napoli. Il c ...