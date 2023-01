Roma | muore a 27 anni per una meningite batterica I parenti | «Al Pronto Soccorso le dicevano che esagerava»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A uccidere Valeria Fioravanti, un’impiegata di Aeroporti didi 27, è stata una. Ma anche la malasanità avrebbe giocato un ruolo nella morte della donna, madre di una bambina di 13 mesi. Almeno questo è quello che credono i suoi, secondo quanto racconta oggi la Repubblica. 7 accessi in ospedale e 4 diverse strutture sanitarie della capitale visitate nelle ultime due settimane: tutto ha inizio il giorno di Natale, quando Valeria si è recata al policlinico universitario Campus Biomedico per rimuovere un ascesso. Due giorni dopo, la giovane mamma nota che la ferita si era infettata, e si reca nuovamente al Campus. Viene presto dimessa, ma non rimane lontano dagli ospedali per molto: il 29 dicembre, a causa di forti dolori a testa, schiena e collo, si sottopone a una ...