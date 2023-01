TGCOM

Dopo essere stata visitata e dimessa da quattro ospedaliper una meningite batterica. Il calvario di Valeria Fioravanti, 27 anni e impiegata di Aeroporti di, era iniziato a Natale quando, per far rimuovere un ascesso, si era recata al Campus ...La Procura diha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo per colpa medica , contro ignoti, in relazione alla morte di Valeria Fioravanti , 27 anni, deceduta per una meningite batterica . La ... Roma, muore a 27 anni per meningite | L'accusa dei famigliari: "Cacciata dall'ospedale perché esagerava" | Pm indaga per omicidio colposo E' iniziato a Natale il calvario della 27enne Valeria Fioravanti, impiegata romana, mamma di una bimba di 13 mesi, deceduta il 10 gennaio quando le macchine che la tenevano in vita sono state staccate ...