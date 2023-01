Roma | lama fuggono dal circo e corrono in strada | il video fa il giro del web

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Duesono fuggiti da une ildella fuga è diventato in poco tempo virale. Le immagini sono state riprese in via di Torrevecchia vicino, appunto, a un tendone dae inviate alla nota pagina Welcome to favelas: i due esemplari, uno bianco e uno marrone scuro sono scappati in. La fuga, riportaToday, è durata però poco: i proprietari poco dopo li hanno catturati.Welcome to favelas L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

