Roma | incidente sulla A24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) . Sinistrocorsia di sorpasso della tangenziale, un ferito. Due le vetture coinvolte e traffico rallentato in direzione Centro. E’ accaduto sul tratto urbano dell’A24, all’altezza dell’uscita di via di Portonaccio, direzione tangenziale Est: uno dei conducenti rimasto lievemente ferito ed accompagnato in ospedale per accertamenti. Il sinistro intorno alle 9:00 di mercoledì 11 gennaio. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale con la polizia locale diCapitale in ausilio per la gestione della viabilità. L'articolo proviene da Italia Sera.

