Roma - Genoa | prima del match piccola cerimonia per celebrare il titolo mondiale di Dybala

Pianetagenoa1893.net

Secondo quanto riportato da CorrieredelloSport.it, prima del match di Coppa Italia, tra, ci sarà un momento dedicato per Paulo Dybala . La società giallorossa infatti vorrà celebrare all'Olimpico il titolo mondiale vinto dal proprio attaccante con l'Argentina.La Coppa Italia può regalare soddisfazioni e magari anche l'Europa a chi non riesce a conquistarla al termine del campionato. gm/glb/gsl Roma-Genoa, probabili formazioni: Ilsanker e Matturro centrali Esordio sulla carta agevole per i giallorossi di Mourinho contro i rossoblù di Gilardino L’esordio della Roma nella Coppa Italia 2022-2023, almeno sulla carta, sembra abbastanza agevole. Ai gialloross ...Esordio sulla carta agevole per i giallorossi di Mourinho contro i rossoblù di Gilardino L’esordio della Roma nella Coppa Italia 2022-2023, almeno sulla carta, sembra abbastanza agevole. Ai gialloross ...