Corriere dello Sport

C'è grande attenzione intorno alle nuove divise della, anche perché il club giallorosso con ogni probabilità cambierà lo sponsor tecnico. L'avvento dell'Adidas a Trigoria rappresenta un ritorno ...che la favola della band italiana che da Via del Corso aha raggiunto la popolarità mondiale, dopo la vittoria a Eurovision con " Zitti e buoni " un po' stride. Vengono subito in mente le ... Roma, ecco le indiscrezioni sulla nuova maglia La Roma prepara il match di Coppa Italia contro i rossoblù. Appuntamento domani sera allo stadio Olimpico Giorno di rifinitura a Trigoria per la Roma. I giallorossi sono scesi in campo per l’ultimo al ...ROMA - Quella appena terminata da Franco Morbidelli è stata la sua peggior stagione in carriera nella MotoGP. Il pilota italo-brasiliano ha chiuso il Mondiale 2022 al diciannovesimo posto, ottenendo d ...