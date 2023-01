Roma | auto data alle fiamme al viadotto della Magliana La denuncia | “Dopo 20 giorni | ancora nessuno l’ha rimossa”

Il Corriere della Città

- Euro Ncap incorona leprime in classifica nelle rispettive categorie per i punteggi riportati nei test condotti nel 2022. Per la prima volta figurano due Tesla e due nuovi marchi cinesi ......di tifosi dellache era diretta a Milano. Una guerriglia voluta dai napoletani che hanno lanciato bottiglie e pietre contro i romanisti che, hanno deciso di fermarsi, di scendere dalle, di ... Roma, prende fuoco l’auto mentre percorre viale Marconi Il consiglio si appresta a discutere una mozione che arriva da Augusto Gregori, presidente PD Lazio e vicepresidente Municipio Roma IX Eur e Luca Bedoni, presidente del Consiglio del Municipio Roma IX ...Apre a Roma in Via Vittorino Cannavina un nuovo punto vendita di ... Il punto vendita, inoltre, dispone di un parcheggio privato con circa 50 posti auto, accetta i buoni pasto, offre il servizio di ...