... crescono le diagnosi rispetto al 2020 Tutto è iniziato il 25 dicembre, quando la donna è stata operata al Campus Biomedico diper un ascesso. 48 ore dopo le dimissioni, laè andata al ...... infatti, Valeria Fioravanti si è recata in un'altra struttura sanitaria di, ma anche da qui è ... 'Lo hanno fatto ammalare in ospedale' L'accusa di malasanità da parte dei parenti dellaè ... Roma, 27enne muore per meningite batterica: diagnosi sbagliata per 4 volte E' iniziato a Natale il calvario della 27enne Valeria Fioravanti, impiegata romana, mamma di una bimba di 13 mesi, deceduta il 10 gennaio quando le macchine che la tenevano in vita sono state staccate ...Morta a 27 anni per una meningite batterica non diagnosticata in 4 diversi ospedali di Roma. Valeria Fioravanti ha iniziato il suo calvario ospedaliero nel giorno di Natale, e da quel ...