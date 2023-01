Roma | 27enne muore di meningite dopo visite in diversi ospedali La famiglia | cacciata | per loro “esagerava”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) E finito nel peggiore dei modi,due settimane di sofferenze e angoscia, il calvario dellaValeria Fioravanti, impiegatana, mamma di una bimba di 13 mesi, deceduta per unail 10 gennaio quando le macchine che la tenevano in vita sono state staccate. Oggi, i suoi familiari chiedono verità e giustizia, per una morte inaccettabile, centellinata in corse all’ospedale enon risolutive, che all’ultimo non hanno scongiurato il tragico epilogo. Così oggi i parenti della vittima parlano di malasanità e, in un racconto affidato alle colonne de la Repubblica, descrivono le tappe – la lunga trafila, i rinvii da una visita all’altra, e da un ospedale all’altro – ed esito ultimo di una drammatica via crucis culminata in tragedia. Un caso decisamente poco chiaro, su cui la Procura di ...