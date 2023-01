Rocchi sul tempo effettivo | «Non dipende dall’arbitro ma da come i giocatori approcciano la partita»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Durante la conferenza stampa di presentazione del Saot, il fuorigioco semiautomatico,, designatore degli arbitri di A e B, si è soffermato sul tema deldi gioco e dei maxi recuperi. «Il mio gruppo di lavoro ci ha dato molte soddisfazioni, so che non siamo sempre rappresentati per quello che i ragazzi esprimono. Io vi faccio vedere dei numeri, che sono un po’ diversi da quello che viene rappresentato. Abbiamo dei tempi effettivi piuttosto alti, da noi si dice che si gioca poco e nonsi dovrebbe giocare. L’Italia non è messa così male, sulabbiamo due strade: o fare recuperi importanti, e noi siamo un campionato con i recuperi tra i più alti. L’altra è cercare di andare nella direzione opposta,abbiamo ridotto i rigori, di ...