Rocchi sul caso Sacchi | «Niente sospensione | starà in ‘panchina’»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le parole disull’arbitro: «A Monza un incidente: farà un po’ di panchina, ma non verrà sospeso» Il designatore arbitrale Gianluca, durante la presentazione del fuorigioco semiautomatico, è tornato sull’arbitro, la cui direzione ha fatto infuriare l’Inter a Monza. Di seguito le sue parole.– «É sempre importante aspettare prima di alzare la bandierina e fischiare: quel che è successo in Monza-Inter è stato un incidente. Sospendiamo solo per motivi disciplinari:un po’ ‘in panchina’ ma non è che chi sbaglia non arbitra più». MASSA IN MILAN-ROMA – «All’arbitro Massa ho fatto i complimenti: molti falli e cartellini e poco tempo effettivo ma non per colpa sua». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

