Rocchi | meno tempi morti e aumentare tempo di gioco

Agenzia ANSA

Servirà sempre una decisione umana, ma è uno strumento che ci dà modo di sbagliaree accorciare i tempi. Il nostro compito - ha soiegato il designatore Gianlucanel corso di una ...Una tendenza già vissuta nel recente Mondiale e checommenta così, all'International broadcasting center della Lega Serie A, a Lissone (Monza e Brianza): "Siamo il paese europeo con i recuperi ... Calcio: Rocchi, con Saot meno errori e tempi accorciati - Calcio (ANSA) - MONZA, 11 GEN - Dimezzare i tempi morti per aumentare il tempo effettivo di gioco. La ricetta del designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, è quella di accorciare le pause di campo per ..."Il fuorigioco semiautomatico serve per sbagliare meno e accorciare i tempi di decisione, ma la componente umana sarà sempre fondamentale". Lo ha detto il designatore arbitrale di serie A, Gianluca Ro ...