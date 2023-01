Rocca silenzia le critiche di D' Amato | fatti | non slogan

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Scintille tra Francescoe Alessio D', due dei candidati alle prossime elezioni regionali che si terranno nel Lazio il 12 febbraio. L'esponente scelto dal centrodestra ha voluto zittire l'avversario sul tema della sanità: “D'parla a me di serietà? Lo stesso assessore alla Sanità che da cinque anni consente situazioni in cui le persone siano ‘ricoverate' sulla barella delle ambulanze negli ospedali del Lazio? Lo stesso che permette tempi di attesa fino alle 42 ore nei Pronto Soccorso? Lo stesso che sa bene che per accedere a una risonanza magnetica un cittadino laziale può attendere anche due anni? Ribadisco che in un anno riporterò i tempi di attesa per le visite specialistiche nei termini previsti dalla normativa. Come? Centralizzando e perciò ottimizzando le richieste del Recup e inserendo nel sistema anche le ...