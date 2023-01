Rispetto al primo incontro | Meloni-Ursula | l' indiscrezione decisiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Più diverse di così, non potrebbero essere.von der Leyen, nobile figlia di papà ministro e governatore di Lander, a Bruxelles fin dalle elementari, migliori scuole internazionali con tanto di laurea in medicina sospettata di plagio, come da curriculum per ogni buon politico tedesco. Una carriera nelle istituzioni all'insegna della cooptazione, al governo di Berlino grazie alla sua grande domina, più che amica, Angela Merkel, e poi a quello europeo, sempre in virtù del medesimo sponsor. Ovunque, scandali in serie, tra super consulenze per decine di milioni, vendite di armi a Paesi canaglia, elicotteri comprati come fossero portaerei e sospetti sui vaccini gonfiati. Benché manchi un anno e mezzo al termine del suo mandato,forse si sente già come uno yogurt scaduto e si attacca al tempo che fu. In Germania, da dove dovrebbero indicarla per ...